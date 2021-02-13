بينها أطول مسلة في الدولة القديمة.. كنوز هرم «نيت» تعيد كتابة التاريخ

قال العالم الأثري، الدكتور زاهي حواس، إنه اكتشف في عام 2010 بجوار هرم الملك «تتي» بسقارة هرما صغيرا، لكن لم يتبين حينها اسم صاحبه، وعندما بحث عن الملك تتي، وجد أنه لا يوجد في حياته سوى 3 سيدات، زوجتان ووالدته، فتوقع أن يعود الهرم الجديد لوالدته، وبعد شهر ونصف اكتشف المعبد الجنائزي الخاص بالهرم، وداخل الهرم جرى الكشف عن اسم ملكة تذكر لأول مرة في التاريخ، وهي الملكة «نيت».

أطول مسلة في الدول القديمة

وأضاف حواس، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، أن داخل المعبد جرى الكشف عن أطول مسلة عُثر عليها في الدولة القديمة، ويبلغ طولها مترا ونصف، نُقش عليها اسم «نيت»، وتبين أنها ابنة الإله «جب»، منوها بأن الزوجة التي لم تكن من سلالة ملكية تُمنح في الدولة القديمة هذا اللقب لإعطائها قوة أمام الملك.

«تتي الإله»

حواس أضاف أن الكشف عن هذه الملكة والهرم الخاص بها يغير تاريخ الأسرة السادسة، ويعيد كتابة تاريخ هذه الفترة المذكورة، لافتا إلى أن كل ملك يكون «حورس» في الأرض، وعندما يموت يتحول لـ«رع» إله الشمس، لكن «تتي» في الدولة الحديثة عُبد كإله، أي في الأسرة الـ18، ووجدوا أسماء ملوكها في المعبد مثل توت عنخ آمون وتحتمس الأول والثالث وابنه امنحتب الثالث.

التوابيت المكتشفة ترجع لـ3 آلاف سنة

ولفت إلى أن سبب تسمية المنطقة بـ«وادي الغزلان» يرجع لأن الأمراء كانوا يروضون الحيوانات المتوحشة في هذا الوقت، ووجود أسماء هؤلاء الملوك داخل الجبانة يبين أهمية الملك «تتي» في الدولة الحديثة، وكل التوابيت المكتشفة في هذه الجبانة تعود للدولة الحديثة 3 آلاف سنة، وبعضها من العصر المتأخر.