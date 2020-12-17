زاهي حواس: الهرم كان المشروع القومي للمصريين

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه عشق الهرم ومن بعدها حاول دراسة المنطقة، وحصل على دبلوم من جامعة القاهرة في الآثار، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل منها على الدكتوراة.

وقال وزير السياحة الأسبق، عشت لمدة عامين بجوار الهرم في استراحة خاصة بي وتركتها بسبب حضور أصدقائي ليأكلوا على حسابي ومرتبي كان ينتهي في يوم 5 من الشهر، فقمت بالحفر بجوار الهرم لكشف مقابر عمال الأهرام لأثبت للعالم أن بناة الأهرام مصريون ولم يتم بنائه بالسخرة، و قبل ذلك كانت هناك مناقشة حول أن الهرم ليس ملك مصر وملكا للفضائيين، لذا حفرت على مقابر العمال كما نوهت في رسالتي للدكتوراة، وكان الهرم هو المشروع القومي لمصر وكل العائلات المصرية الكبيرة في الدلتا والصعيد كان ترسل للملك عمالا وأطعمة يومية بمقدار 11 خروفا و13 بقرة يوميا بالاتفاق مع بعضها للمشاركة في المشروع القومي خاصة أنه لم توجد ضرائب ليدفعوها.

كشف مقبرة جماعية لعمال الهرم

وأضاف «حواس» خلال استضافته في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، «كانت هناك قرية للعمال الذين جاءوا عن طريق العمال وقرية أخرى للعمال الدائمة ومخابز العيش البتاوي، وكانت منطقة كاملة للتجمع العمالي بجانب كشف أقدم بردية في الوجود 4600 سنة في عصر الملك خوفو وكانت للمفتش (مرر) الذي كان يكتب قصة حياته بعد أن حصل على 40 عاملا وكان يحفر لعمل ميناء في محافظة البحيرة وفكك الأحجار من طرة، فيما كان الملك خوفو كان يعيش في قصر في الهرم في منطقة (عنخوفو) وكان المفتش يؤيد كل شئ ومن بينها عدد العمال والبقر والأحجار وكان لأول مرة تظهر معلومة دقيقة عن هرم وعملية بنائه».

فريق لكشف سر الهرم الأكبر

وواصل: «حاولت معرفة سر الهرم وبعد أن وصلت الرطوبة فيه إلى 85%، وأحضرت إنسان آلي ألماني لأقوم بتنظيف الهرم وتحولت بعد 8 أمتار وبعد 60 مترا توقف الروبوت ليجد بابا وأحضرت جمعية المكتشفين روبوتا واكتشفنا أبواب عديدة، وحاليا حصل الدكتور هاني هلال على بعثة ومعه فريق فرنسي وياباني يستخدمون أحدث التكنولوجيا من أجل كشف أسرار مدخل الهرم بسبب وجود فراغ فيه وكذلك قمة الهرم».