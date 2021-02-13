آيات قرآنية وأدعية تنجي من حسد العين وتبطل السحر  

شاعت خلال الفترة الماضية بين المسلمين عقلية الابتلاء بالسحر والحسد ونحو ذلك، حيث تشهد محركات البحث الإلكترونية بحثًا كثيرًا حول طرق إبطال السحر وآيات الحفاظ على النفس من الحسد، وكيفية مواجهة حسد العين والنظرة.

ورصد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو الهيئة الإستشارية للفتوي بالأزهر الشريف لـ«الوطن»، آيات وأدعية للتحصين من السحر والعين والحسد.

إبطال السحر

وأكد أستاذ الفقه المقارن، أن هناك أدعية لإبطال السحر، وتشمل قول «اللهم إنك أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك، بإذن العز، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت، بحق قولك.. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله».

آيات الحفظ

وهناك آيات الحفظ وتشمل «ولا يؤوده حفظها وهو العلى العظيم»، و«فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين»، و«وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة»، و«إن ربى على كل شئ حفيظ»، و«وكنا لهم حافظين»، و«وربك على كل شئ حفيظ»، و«وعندنا كتاب حفيظ»، و«وإن عليكم لحافظين»، و«وحفظاً من كل شيطان مارد»، و«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، و«له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله»، «الله حفيظ عليم»، و«وما أنت عليهم بوكيل»، و«إن كل نفس لما عليها حافظ»، و«بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ»، كذلك قراءة آية الكرسى بتمامها.

مواجهة حسد العين والنظرة

ولمواجهة حسد العين والنظرة، يذكر الشخص قول الله تعالي «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون»، كذلك قوله تعالي «فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير».

كذلك قراءة سورة الإخلاص، ثم تريد «بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم» 7 مرات، كذلك «ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس».

ولمواجهة الحسد يجب أيضًا قراءة الدعاء التالي «بسم الله على نفسى، بسم الله على مالى، بسم الله على أهلى، بسم الله على كل شئ أعطانيه ربى، أعيذ نفسى بالله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم ذى الجلال والإكرام، والبطش الشديد، والسلطان الرفيع، ذى القدرة الظاهرة، والجود والبقاء والثناء، المتفرد بالوحدانية وأعيذها بالذى لا إله إلا هو الذى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم، من شر كل عين ناظرة وأذن سامعة، وألسنة ناطقة، وأيد باطشة، وأرجل ماشية، وقلوب واعية، وصدور خاوية»

كذلك قراءة الآية الكريمة «فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا»، «ادعو ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين»، «ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين»، والدعاء بالقول «أعوذ بالله العظيم من شر كل جبار عنيد قائم وقاعد وحاسد ومن شر كل شيطان مارد فى سهل وإسناد ومجالس وطرق».