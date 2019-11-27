عطية: السحر المذكور في القرآن كان في عهد سليمان وليس عهد النبي محمد

أكد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن كل كتب السحر الموجودة ليست صحيحة وفيها دجل وشعوذة، قائلا: " كتب السحر مضروبة والسحر شعوذة وكلام فاضي وضحك على الدقون وليس له وجود".

ورد عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" على من يقولوا بأن السحر مذكور في القرآن متسائلًا عن الزمن المذكور فيه السحر مشددًا أن ذلك كان في عهد نبي الله سيلمان وأننا الآن في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح عطية أن السحر ذكر في القرآن في عهد موسى عليه السلام: "لو كان السحر حقًا ما خر السحرة سجدًا أمام عصا سيدنا موسى"، مشيرًا إلى أن الله قال في كتابه "يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ" مؤكدًا أن المولى جل وعلا قال إنها مجرد خيالات.