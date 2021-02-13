البطاقة في 24 ساعة وشهادة الميلاد خلال دقائق.. الخطوات والرسوم المطلوبة

تعد البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد من أهم المستندات التي يحرص المواطنين على استخراجها باستمرار، نظرا لأهميته في إجراء الخدمات الحكومية الخاصة بالمواطن باعتباره إثبات للشخصية، وفي كثير من الأحيان يضطر المواطنين إلى استخراجهم خلال ساعات معدودة وربما دقائق محدودة، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استخراج البطاقة خلال 24 ساعة فقط وشهادة الميلاد خلال دقائق، كالتالي:

شهادة الميلاد

وفرت وزارة الداخلية سجل مدني ممكن في عدد من المحافظات، والذي يمكن من خلال استخراج شهادة الميلاد خلال دقائق معدودة، وذلك للتسهيل على المواطنين استخراجها دون الحاجه للانتظار عدة أيام أو الذهاب إلى السجل المدني التقليدي، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

أماكن تواجد السجل المدني الذكي

تعمل ماكينات السجل المدني الذكي والمميكن على مدار 24 ساعة وفي العطلات الرسمية أيضا، وتكون الماكينات متاحة في 4 أماكن، حيث تم إطلاقها بشكل تجريبي استعدادا لتعميمها في أماكن قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وداخل مطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة عبر السجل المدني الذكي

- يتوجه الراغب في استخراج الشهادة إلى أقرب سجل مدني ذكي، ثم يقوم ببدء الخدمة واختيار شهادة ميلاد مميكنة.

- يقوم الراغب في استخراج الشهادة بإدخال الرقم القومي، كاملا كما هو مذكور بالبطاقة، بالإضافة إلى رقم المصنع، وهو يتواجد أسفل يسار الصورة.

- ثم يقوم بإدخال اسم الأم ثلاثي، كما هو مذكور بشهادة الميلاد الأصلية.

- وبعد ذلك يأتي دور السجل المدني الذكي بفحص البيانات التي تم إدخالها للتأكد من صحتها.

- ثم يتم إدخال قيمة الرسوم المطلوبة، ويمكن تسديدها باستخدام بطاقة «الفيزا كارد».

- بعدها يتم طباعة الشهادة وإخراجها للراغب بعد سداد الرسوم المطلوبة.

البطاقة الشخصية

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

- استمارة بطاقة الرقم القومي، يتم استيفاءها من السجل المدني.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية، وبحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة باعتباره ضامن.

شروط استخراج البطاقة الشخصية

- يجب أن يكون مستخرج البطاقة الشخصية مواطن مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر مستخرج البطاقة عن 16 عاما.

- يحب أن يكون مسجلا وله بيان ميلاد على الحاسب.

إجراءات استخراج البطاقة الشخصية

- يتم شراء استمارة الرقم القومي من السجل المدني.

- يجب ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من الجهه التابع لها المواطن.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص بالسجل المدني.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية

- إذا كان مستخرج البطاقة يرغب في استلامها بعد 15 يوما، يتم شراء استمارة بيانات عادية بسعر 45 جنيها.

- وإذا كان الراغب في استخراج البطاقة يرغب في استلامها بعد 3 أيام، يتم شراء استمارة عاجلة بسعر 120 جنيها.

- وإذا كان يرغب في استلامها خلال 24 ساعة، يتم شراء استمارة مميزة بسعر 170 جنيها.