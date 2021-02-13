مطار مرسى علم يستقبل اليوم 8 رحلات سياحية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 8 رحلات طيران دفعة واحدة بواقع ثلاثة رحلات قادمة من التشكيك وأربعة رحلات من بولندا ورحلة واحدة من أوكرانيا.

ويشهد المطار رواجًا في حركة رحلات الطيران السياحية الوافدة من الدول الأوروبية الأسبوع الجاري، وارتفاع معدل حركة الطيران إلى 14 رحلة طيران سياحية أسبوعيًا، ويعد الأعلى منذ جائحة كورونا.

وخصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، فرقًا طبية من الحجر الصحي؛ لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل pcr للذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة وأن النتيجة سلبية.

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، عن أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال عدد من الرحلات الطيران وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب من جنسيات بولندا وأوكرانيا والتشكيك، وذلك طبقًا للإجراءت الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، وأن لجان الفحص المشتركة تجري تفتيش على الفنادق بصفة مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية.

وأشار عثمان لـ«الوطن»، إلى دور القطاع الخاص الذي يتحمل أعباء ونففات لتظل الفنادق تعمل و للحفاظ على التوافد السياحي في إظهار مصر كواجهة سياحية وذلك يرهق الفنادق ماديا خاصة مع الخصومات التي تتبعها الفنادق وتصل إلى 50%؛ لجذب مزيد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بهدف تتشيط السياحة والترويج لها.

وطالب بدعم القطاع السياحي خاصة فنادق مرسى علم، التي تتكلف مصاريف باهظة في الطاقة، خاصة أنها تعتمد على ماكينات توليد كهرباء، ومحطات تحلية خاصة بكل فندق؛ للحفاظ على استقرار القطاع السياحي.