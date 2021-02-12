مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة سياحية من دول أوروبية

يشهد مطار مرسى علم الدولي، زيادة في معدل وصول الرحلات السياحية من عدة دول أوروبية، تقل عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

ويسقبل المطار خلال الأسبوع الجاري، 14 رحلة طيران سياحية من دول «التشكيك، بولندا، أوكرانيا، وسويسرا»، فضلًا عن 4 رحلات طيران داخلية على متن خطوط مصر للطيران قادمة من القاهرة، بالتزامن مع مبادرة «شتى في مصر».

وأكد عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، استعداد الفنادق لاستقبال عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية، حيث يشهد مطار مرسى علم، وصول أعلى معدل لرحلات الطيران القادمة من عدد من الدول الأوروبية، تقل عدد من السائحين الأجانب.

وأشار عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، إلى أن المطار يستقبل 14 رحلة سياحية بواقع 4 رحلات قادمة من التشيك، ومثلهم من بولندا، ورحلة واحدة من كلا من أوكرانيا وسويسرا، وأربعة رحلات داخلية قادمة من القاهرة على متن خطوط مصر للطيران ضمن مبادرة «شتي في مصر».

وأوضح أن الحركة السياحية الألمانية لمصر ستعود مع بداية الصيف المقبل، ومؤشرات من شركة «ALPITOUR» الإيطالية، التي تعتبر من كبرى الشركات العاملة بالقطاع السياحي بعودة الرحلات السياحية الإيطالية لمصر ومرسى علم بشكل خاص.

وتابع أن السائحين الألمان والإيطاليين من السائحين العاشقين لمرسى علم وطبيعتها، مؤكدًا التزام فنادق البحر الأحمر بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

من جهتها، خصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة؛ لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل «pcr» للذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة، وأن النتيجة سلبية.