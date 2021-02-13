محافظ أسيوط يناقش خطة تطوير مكاتب البريد ومشروعات مبادرة «حياة كريمة»

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى المحافظة، والموقف التنفيذي للمكاتب التي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك وفقا للخطة الموضوعة لتطوير المنظومة وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين بإستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط، اليوم، أحمد السيد أحمد مدير عام الإدارة العامة لبريد أسيوط.

وتناول اللقاء مناقشة خطط تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد، واستعراض معدلات التنفيذ في إطار خطة الدولة لتطوير مراكز البريد، وتحويلها لمراكز خدمات بريدية متكاملة، وتزويدها بأحدث الأنظمة المتطورة؛ لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لتصبح واجهة المواطن للحصول علي كافة الخدمات.

وقال المحافظ، إن أسيوط بها 195 مكتب بريد بمختلف المراكز والمدن والقرى، تم تطوير ورفع كفاءة 73 مكتب حتى الآن، وجارِ استكمال أعمال التطوير خاصة في القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لافتاً إلى أن أعمال التطوير تتضمن تطوير البنية التحتية والتقنية بمراكز الخدمات البريدية لاستيعاب الخدمات الجديدة.

وأعلن محافظ أسيوط- خلال اللقاء- دعمه لكافة جهود الهيئة القومية للبريد في تطوير مكاتبها والتوسع في إنشاء مكاتب بريدية جديدة للتيسير على المواطنين ومنع الزحام والحصول على كافة الخدمات بكل سهولة ويسر، تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى التنسيق والتعاون الذي يتم بين كافة الجهات والبريد حيث تم توقيع بروتوكول بين الشباب والرياضة وهيئة البريد لاستغلال مراكز الشباب كمنافذ لصرف المعاشات منعًا للتكدس والزحام بمكاتب البريد وتسهيلًا على المواطنين وكبار السن كما يعمل 24 مكتبًا للبريد يوم السبت.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز البريد؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة المواطنين المترددين عليه وتعقيم المنافذ ومكاينات الصراف الآلي باستمرار، وتوفير كافة وسائل الحماية اللازمة.