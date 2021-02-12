محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف «أبنوب والفتح»

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، التي تم إنشائها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بطاقة انتاجية 82 ألف م3/ يوم وبتكلفة إجمالية تعدت 950 مليون جنيه وقرض أسباني 9,3 مليون يورو، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل العقبات لبدء التجارب تمهيدًا لتشغيل المشروع بعد تعطل وتعثر دام لأكثر من 10 سنوات.

رافقه خلال الجولة، اليوم، المهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبعض مهندسي الشركات المنفذة.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بلقاء العاملين بالمشروع والمهندسين المشرفين على التنفيذ واستمع إلى معدلات الإنجاز ووجه لتلافي الملاحظات النهائية تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل.

كما تفقد مراحل المشروع التي تقوم على المعالجة البيولوجية وأحواض التهوية والترسيب والمعالجة الابتدائية ومرحلة المعالجة البيولوجية والتعقيم ومعالجة الحمأة ولوحة توزيع الكهرباء بالمحطة.

وقال المحافظ إن المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 950 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و9.3 مليون يورو قرض إسباني ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة.

ووجه مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من التجارب تمهيدًا لتشغيل المشروع خلال الفترة القادمة بعد تعطل عن التشغيل دام لأكثر من عشر سنوات لوجود بعض المعوقات والملاحظات التي تم تلافيها وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع معلنًا بدء تنفيذ خطة زمنية عاجلة لتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام التشغيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي التي ستتولى تشغيل المشروع.