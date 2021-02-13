رئيس مدينة بلطيم بـ«كفر الشيخ» يشدد على ردم البرك وفض السوق الأسبوعي

شدد اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، على ردم المنخضات التي تجمع المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار بالمناطق المنخفضة بقرى بر بحري، فضلًا عن تمهيد ومسح الطرق الداخلية والترابية وخلق بيئة نظيفة وصحية، بحضور أشرف الطبجي، رئيس الوحدة المحلية لقرية بر بحري.

كما كلف نائبه أحمد اللوزي، بترأس حملة لإزالة الإشغالات وفض السوق الأسبوعي للمدينة وتطهير محيط السوق بالمواد المطهرة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تلك القرارات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا ومنع التكدس والازدحام والتجمعات وتفريق الباعة الجائلين، مع تكثيف المرور الميدانى على أماكن الأسواق قبل افتراش الباعة ببضائعهم من الخضار والفاكهة فى الساعات الأولى من الصباح للحد من التجمعات والإصابة بفيروس كورونا المستجد حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وكلف رؤساء القرى، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري لأعلى مستويات الخدمات لحماية البيئة والفرد من التلوث، مشيرًا إلى أنه جارِ رفع المخلفات المتولدة اليومية والأتربة بقرى الشيخ مبارك ونقلها للمقلب الرئيس والتخلص منها فورا، ورفع بقايا تجمعات المياه الجوفية والسطحية بالمناطق الأكثر انخفاضا وتجمعنا للمياه.

واكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استكمال أعمال إحلال وتجديد كشافات الإنارة العامة بالطريق بلطيم الحامول، فضلا عن تغير الأسلاك المكشوفة والمتهالكة وشد المتدلى منها، مع التأكد من سلامة الحوامل والعوازل الكهربائية.