بلطيم تستعين بـ«ماكينات الري» لرفع مياه الأمطار من الشوارع

استعانت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء أحمد السنونسي، رئيس المركز والمدينة، اليوم الجمعة، بعدد من «ماكينات وطلبمات الري»، إلى جانب سيارات التدخل السريع، لشفط كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تراكمت في شوارع المدينة الساحلية، بعد استقرار الأحوال الجوية.

وقال رئيس مركز ومدينة بلطيم إن القرى في حالة تأهب تام، لمواجهة الأزمات والتقلبات الجوية، ولرفع مئات الأطنان من مياه الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المدينة والقرى خلال الأيام الماضية، مضيفاً أن المدينة والقرى التابعة لها، شهدت أمطاراً غزيرة على مدى الأيام الماضية، وأنه كان يجرى رفع المياه من الشوارع قدر المستطاع.

وأضاف اللواء «السنوسي» أنه جرى الاستعانة بسيارات التدخل السريع من المراكز المجاورة، التي لم تشهد هطول أمطار غزيرة عليها، حيث تم نشرها في الشوارع، لرفع كميات المياه المتراكمة، وتابع بقوله: «في بعض الأوقات كنا لانستطيع الانتهاء من رفع المياه، وتهطل الأمطار بشك كثيف»، مؤكداً على تواجد رؤساء القرى، وفرق وعمال النظافة في الشوارع على مدار 24 ساعة.

وتابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه جرى شق بعض الأماكن، كمخرات للسيول، للتخلص من تراكمات مياه الأمطار في المناطق المنخفضة، فضلاً عن الاستعانة بالطلمبات، لسحب وضخ المياه والغواطس، للتخلص من تجمعات المياه الجوفية ومياه الأمطار بالمناطق الأكثر انخفاضاً بمختلف القرى.

وشهدت محافظة كفر الشيخ أمطاراً غزيرة في بعض المناطق، خاصةً الشمالية منها، ومتوسطة في باقي الأماكن، ما دفع محافظ الأقليم، اللواء جمال نور الدين، إلى رفع حالة الطوارئ، ونشر نشرات الأرصاد الجوية بشكل مستمر، على الصفحة الرسمية للمحافظة، وعلى صفحات الوحدات المحلية، لإخطار المواطنين بالأحوال الجوية، فضلاً عن انعقاد غرفة العمليات ومركز الأزمات بشكل دائم، وغرف العمليات الفرعية، والإخطار على مدار الساعة بحالة المرافق العامة، وأماكن انقطاعات المياه والكهرباء، وكذلك مناطق الأعطال.