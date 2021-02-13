«التموين» تحظر موادا «مسرطنة» تستخدم في إنتاج المخبوزات

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم، قرارا بتاريخ 11 فبراير لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وذلك بحظر استخدام مادة «برومات البوتاسيوم» في إنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات المختلفة لاحتوائها على مواد مسرطنة.

ونص القرار الوزاري رقم 31 لعام 2021 على: «يحظر على أصحاب المخابز السياحي والبلدية ومحال الحلوى من استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المعجنات والمخبوزات».

ونصت المادة الثانية من القرار على أن من يخالف القرار، يُعاقب وفقا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها، إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

ويستخدم العديد من أصحاب المخابز مادة برومات البوتاسيوم كمحسنات للخبز، كما تستخدم أيضا في تعقيم المياه وأدوات التجميل وهناك بعض الدول أوقفت استخدامها.