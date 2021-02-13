ضبط 270 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة مديريتى أمن الغربية ومطروح، من ضبط 170 طربة من مخدر الحشيش زنة 17 كيلو جرامًا، ومبالغ مالية، و4 هواتف محمولة.

وضُبطت 100 طربة من مخدر الحشيش زنة 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وسلاح أبيض، بحوزة عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وذلك في كمين أُعد خصيصاً لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

كما ضُبطت 70 طربة لمخدر الحشيش زنة 7 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، بحوزة عاطلين، ومقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح، وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و190ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 100 طربة من مخدر الحشيش زنة 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بحوزة عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ700 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.