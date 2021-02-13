دنيا سمير غانم تنافس في دراما رمضان بـ«المدينة»: 15 حلقة فقط

تعود الفنانة دنيا سمير غانم للمشاركة في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل«المدينة» والذي ينتمي لنوعية الـ 15 حلقة فقط.

آخر أعمالها عام 2019

غابت دنيا سمير غانم عن شاشة التليفزيون عام 2020 وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة» والتي قدمت خلالها ثلاث حكايات، وتدور قصة على مدار 10 حلقات بالاشتراك مع شيماء سيف، ومحمد سلام، وهشام جمال، وأوتاكا، بيومي فؤاد، أحمد رزق، محمد ثروت.

مسلسل «المدينة» والذي تنافس من خلاله دنيا سمير غانم في شهر رمضان المقبل، يقوم بإخراجه هشام جمال، الذي قام بكتابة السيناريو والحوار بالاشتراك مع عمرو وهبة، ويشاركها التمثيل شيماء سيف، عمرو وهبة، وإسلام إبراهيم، وأوتاكا، وإنتاج شركة سينرجي.

قدمت دنيا سمير غانم عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل «الكبير أوي» وشاركت في 4 أجزاء منه، لتدخل بعده عالم البطولة المطلقة حيث قدمت عام 2015 مسلسل «لهفة» مع سمير غانم، محمد سلام، علي ربيع، هناء الشوربجي وعدد من ضيوف الشرف.

وعام 2016 قدمت دنيا سمير غانم، مسلسل «نيللي وشريهان» مع إيمي سمير غانم، مصطفى خاطر، محمد سلام، سلوى خطاب.

تكريم مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وعام 2017 قدمت دنيا سمير غانم، مسلسل «في الـ لا لا لاند» مع محمد سلام، محمد ثروت، عماد رشاد، هنا الزاهد، ألفت إمام، حمدي الميرغني، شيماء سيف، وعام 2019 قدمت مسلسل «بدل الحدوتة 3».

ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، دنيا سمير غانم، باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية، فضلًا عن كونها من أهم نجمات جيلها اللاتي قدمن أعمالًا مميزة أشاد بها الجمهور والنقاد.