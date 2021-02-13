بعد زيادة الرحلات لمرسى علم.. خبير سياحي: مصر أفضل وجهة للسائح التشيكي

يستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم، اليوم السبت، عددا من رحلات الطيران السياحية من التشكيك، حيث تشهد الرحلات السياحية التشيكية إلى المدن المصرية نشاطا ملحوظا في هذه الأيام، حيث جاءت مصر من أفضل الوجهات السياحية للمواطنين في التشيك، وذلك وفقا لتقرير نشرته الصفحة الرسمية لمحطة الإذاعة التشيكية.

وكشف علاء الدين محمود، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، زيادة معدل الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية، لافتا إلى أن مطار مرسي علم الدولي يستقبل أربعة رحلات طيران بالإضافة إلى ثلاثة رحلات طيران قادمة إلى مطار الغردقة الدولي الأسبوع الجاري، وهو المعدل الأعلى على الإطلاق منذ جائحة كورونا.

وأكد أنه يتم تسيير رحلات جوية أسبوعياً بين الغردقة والعاصمة التشيكية براغ، يومي "الجمعة والسبت" من كل أسبوع عبر خطوط الطيران "إير كايرو" بالإضافة إلى تسيير رحلة طيران ثالثة يوم الأربعاء من كل أسبوع ويستمر ذلك حتى نهاية شهر مارس 2021 حتى تعود الرحلات إلى معدلها الطبيعى ليصبح إجمالي التشغيل خمس رحلات أسبوعياً بين الغردقة وبراغ، بدءًا من نهاية مارس 2021، إضافة إلى تسيير أربعة رحلات طيران أسبوعيا بين مرسي علم والعاصمة التشكية براغ بمعدل ثلاثة رحلات طيران يوم السبت من كل أسبوع ورحلة يوم الأربعاء.

وأشار سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية كبرى بالبحر الأحمر، أن وكالات السفر التشيكية تلقت آلاف الحجوزات حتي الآن إلى الوجهات السياحية الدافئة ومنها مصر، مؤكداً أن مصر جاءت من أفضل الوجهات السياحية للمواطنين التشيك وذلك وفقا لتقرير نشرته الصفحة الرسمية لمحطة الإذاعة التشيكية عن رغبة المواطنين التشيك للسفر لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أن التقرير أشار إلى أن مصر تقع في المرتبة الأولى من بين الوجهات السياحية المفضلة لدي السائح التشيكي وذلك لجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وحضارتها العريقة.

جدير بالذكر حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية وذلك وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة Travel Inside السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.

كما اختارتها جريدة التليجراف البريطانية كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة.