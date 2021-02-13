حالات تمنعك من الحصول على أراضي «الإسكان»: منها امتلاك وحدة سكنية

حددت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عدد من الشروط، التي يجب توافرها لدى العميل المتقدم لحجز قطعة أرض، ضمن الأراضي التي تطرحها الوزارة والهيئة، من حين لآخر، داخل عدد من المدن الجديدة.

وتختلف تلك الأراضي التي تطرحها الوزارة، من حيث المساحة والأسعار، ولكنها في كثير من الأحيان تتشابه من حيث شروط الحصول ونظام السداد.

كما حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أيضًا، حالات تمنع المتقدم من الحصول على قطعة أرض من ضمن الأراضي المطروحة.

ومنها أن يكون شخصا غير طبيعيًا، أو مواطناً غير مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة»، وألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

وأن يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

وأن يكون المتقدم ليس من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقًا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

إلى جانب أنَّه لا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة.

وتطرح تلك الأراضي في عدد من المدن الجديدة، أبرزها: «العاشر من رمضان، وأكتوبر، وحدائق اكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والسادات»، وغيرها من المدن الجديدة.

أما عن نظام سداد ثمن باقي قيمة قطعة الأرض، أتاحت الوزارة نظام تقسيط يمتد إلى 3 سنوات، تسهيلاً على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، للبناء عليها والاستقرار بها.

كما أتاحت وزارة الإسكان لأكثر من مواطن الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد في القطعة الواحدة، عكس ما يتم في الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.