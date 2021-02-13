ضبط نصاب بالغربية وآخر بالدقهلية: «الأول تخصص وظايف والتاني منتجات»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بالدقهلية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الوظائف الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسؤولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

وأكّدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأنَّ وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية)، وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولى الجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافاً للحقيقة، وتمكّن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي زاعماً مقدرته على تعينه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة على النحو المُشار إليه.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مندوب مبيعات لأحد المصانع - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية)، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على منتجات المصنع محل عمله ورفضه سداد قيمتها.

أكّدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها في الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم، وتمكن من الحصول على منتجات من المصنع جهة عمل الشاكي تحت زعم توزيعها واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.