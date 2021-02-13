جهود «الداخلية» خلال أسبوع.. أبرزها تحصيل 4.6 مليون جنيه غرامة كمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

وفي مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (7104) قضية تموينية متنوعة.

وتمّ ضبط (1416) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت (9613) أرجيلة.

غلق (4322) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط (93937) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (93126) شخصا وتحصيل 4 ملايين و656 ألفا و300 جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (811) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وجرى ضبط (1800) قضية في مجال التهرب الضريبيي والأموال العامة و(18) قضية فى مجالات مكافحة جرائم النقد الأجنبي، و(11) قضية في مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – تسهيل استيلاء على المال العام - احتيال مصرفي - غسل أموال - كسب غير مشروع)بقيمة إجمالية بلغت (13988145875 جنيه.

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (666) متهما، وبحوزتهم (24 قطعة سلاح ناري – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 قطع سلاح أبيض).

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط (21) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية - سوهاج) بإجمالى مضبوطات (3) قطع أسلحة.

وتمّ ضبط (908) قطع نارية و(17) تشكيلًا عصابيا، ضموا (47) متهماً، ارتكبوا (87) حادث سرقة متنوعة، وضبط (97) قضية أحداث، وكشف غموض (54) حادثا متنوعا، وتنفيذ (445316) حكما قضائيا، وضبط (8720 قضية تموينية متنوعة).

ضبط (167) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (583 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (78705جنيه)، وضبط (17) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (146232 لتر) لبيعها في السوق السوداء.

وجرى ضبط (8536) قضية سلع غذائية وتموينية، وضبط (81975) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي بغرامات (60692155) جنيه، وضبط (324) قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وضبط (878) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، وضبط (1608) قضية إتجار في المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1731) متهما.

وبمجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط (9) قضايا بإجمالي (10) متهمين بمضبوطات بلغت (470 كيلوجراما).

وضبط (243290) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (37412 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3869 موقف عشوائي).

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن، المرور على (188) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (427) من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية (3) سائقين منهم، فحص (954) مركبة تبين مخالفة (238) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (6198) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية (494) سائق منهم.

وضبط (13) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) عبر الموانئ، وكذا (53) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب).

وفي مجال الأمن السياحي، ضبط (2629) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).