آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية غدا.. تعرف على شروط الاشتراك

تغلق وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية 2021، حيث بدأت مديريات التضامن الاجتماعي في محافظات الجمهورية كافة، تلقي أوراق المتسابقات منذ 27 يناير الماضي.

وتبدأ مديريات التضامن الاجتماعي عقب غلق باب التقدم، حصر أعداد الأمهات اللاتي تقدمن للاشتراك في المسابقة، وبحثها جميعًا تمهيدا لاختيار الأم المثالية عن كل محافظة، والأم المثالية على مستوى الجمهورية.

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط أساسية لاختيار الأم المثالية لهذا العام، وهي كما يلي:

- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

- ألا يزيد عدد الأبناء على 3، ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية: شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، وأسوان، بحد أقصى 5 أبناء.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات، أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن.

- يستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وأوضحت وزارة التضامن، أنّ من بين الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021، التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة، وقدرتها في الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء، واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية، وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

كما تتضمن الشروط بحسب الوزارة، إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، وتعظيم دور هذه الأسر خاصة التي لديها أطفال طبيعيين، وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى، بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.

ويشهد هذا العام للمرة الأولى، استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي، ويقصد بها الأم التي ربّت أبناءها إلى جانب عملها في مشروعها الإنتاجي، الذي ساهم في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

الفئات المكرمة

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية)، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في احدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.