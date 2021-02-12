لا يقل السن عن 50 عاما.. شروط مسابقة اختيار الأم المثالية

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، إغلاق باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021، يوم الأحد 14 فبراير المقبل، على مستوى كل محافظات الجمهورية، وتعد احتفالية عيد الأم تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا، نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية، التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح، ووضعت التضامن عددا من الشروط الواجب توافراها في الاشتراك في المسابقة، للتأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

الشروط الأساسية للاختيار هذا العام

- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

- لا يزيد عدد الأبناء على 3، ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، أسوان»، بحد أقصى 5 أبناء.

- حصول جميع الأبناء على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير القابل للتعلم.

وللمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة «سمعية وبصرية وحركية»، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.