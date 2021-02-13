عاجل.. مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال للخميس المقبل بالبحر الأحمر

أعلنت صحة البحر الأحمر، اليوم السبت، عن مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى يوم الخميس المقبل بجميع الوحدات الصحية بمدن المحافظة وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين على تطعيم أطفالهم.

كانت شهدت الوحدات الصحية إقبالا كثيفا من المواطنين على تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال بالوحدات الصحية بمدن المحافظة تزامنا مع انطلاق حملة شلل الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى الخميس المقبل وذلك بجميع الوحدات الصحية بالمدن المحافظة، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين، مؤكدا على تواجد الحملة بالوحدات الصحية بالمدن والقرى، بالإضافة إلى الفرق الثابتة وفرق متحركة تجوب الشوارع والميادين مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وحذر مرعي المواطنين من التكالب والزحام ومراعاة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات، مؤكدا أن الحملة تستهدف جميع الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات، ويشمل التطعيم حقنة تحت الجلد بالإضافة إلى نقط عن طريق الفم.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى أن وزارة الصحة دعمت مستشفى الغردقة العام بجهاز عمليات الرمد وهو عبارة عن وحدة رمد بالعيادات الخارجية كاملة بمشتملاتها، وميكركوسكوب جراحى لعمليات الرمد وجهاز فاكو وجهاز أشعة تليفزيونية للعين لعمليات المياه البيضاء بالعين وتم تركيب الأجهزة من قبل مهندسي الشركة الموردة وتم تدريب الطاقم الطبي عليها.

وأشار إلى دعم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، المستمر للقطاع الصحى وذلك حرصا على منع تكبد المرضى مشقة السفر والانتقال وضمانا لتقديم أفضل خدمة للمواطنين بالبحر الأحمر، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.