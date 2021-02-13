التنمية المحلية تغلق 40 ألف منشآة خالفت المواعيد الرسمية

نحو شهرين ونصف الشهر، مرّوا على قرار وزارة التنمية المحلية بتحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات والورش، لضبط العمل والحد من الزحام والإزعاج وترشيد استهلاك الطاقة، والسماح لشركات النظافة بأداء عملها دون عراقيل في الشوارع والميادين، وتتابع غرفة عمليات الوزارة مع المحافظات، التزام المحلات بمواعيد الغلق بشكل يومي، بتسيير حملات مكثفة لمتابعة مواعيد الغلق بمختلف المحافظات، حسب ما أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية.

وأسفرت الحملات بحسب المصدر، عن ضبط نحو 40 ألف منشأة خالفت مواعيد الغلق، أغلقتها الوزارة، وفقا للضوابط الواردة في القرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.

المحلات تتصدر قائمة المنشآت المخالفة

ولفت المصدر إلى أنّ المحلات تأتي في صدارة قائمة المخالفات، يليها المقاهي ثم الورش والمطاعم، فضلا عن الأنشطة الأخرى، من صالات رياضية ومراكز دروس خصوصية.

وأوضح أنّ الإجراءات الجديدة، تهدف لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في مواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة المواطنين، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تعمل على تنظيم احتفالية، واستمرار المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

متابعة حظر الشيشة في المقاهي

وقال المصدر، إنّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تتابع تطبيق قرار حظر الشيشة في المقاهي، ويتم مصادرة الشيشة وتشميع المقهى المخالف وفرض غرامة مالية، علاوة على التأكيد على نسبة 50% بشأن تشغيل المطاعم والكافيهات للحد من التجمعات، وتطبيق غرامة فورية على المنشآت المخالفة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين في ظل إجراءات كورونا.

وأشار إلى استمرار حملات المحافظات بالتنسيق مع الشرطة، لمتابعة ارتداء الكمامة في المواصلات والمنشآت وأماكن التجمعات والأسواق وغيرها، وتحصيل غرامة فورية على المخالفين قيمتها 50 جنيها، حفاظا على سلامة المواطنين.