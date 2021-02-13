نصائح مهمة لشراء أدوية سليمة بعد تحذيرات «الفياجرا المغشوشة»

وجّه عدد كبير من الصيادلة في الغرف التجارية، تحذيرا خلال الساعات الماضية، من انتشار أدوية مغشوشة في السوق المصري، وبينها الفياجرا والفيتامينات والمكملات الغذائية، موضحين أنّ تناولها يؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان، وتقدم «الوطن» عدة نصائح للمستهلك عند شراء الأدوية من الصيدليات، لتجنب شراء الفاسد منها والمغشوش، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كما يلي:

- يجب أن يتجنب المستهلك شراء الأدوية المستوردة وغير المرخصة في وزارة الصحة، وغير المسجل عليها تاريخ الصناعة وتاريخ الانتهاء.

- إذا كان المستهلك يتناول أدوية بصفة مستمرة، فعليه إبلاغ الطبيب المعالج بها لمراعاتها عند صرف أدوية أخرى قد تتعارض مع حالته.

- على المستخدم أن يراعي البحث عن رقم التسجيل في وزارة الصحة الموجود على العبوة والتأكد من وجوده بها.

- تجنب شراء الأدوية دون وصفات طبية من الطبيب المعالج حتى لا يتعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأعراض الجانبية الخاصة بالعقار.

- تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تستخدم على أنّها دواء لعلاج كثير من الأمراض، ففي كثير من الأحيان تكون تلك الأدوية ضارة بالمستهلك.

- يجب أن يتأكد المستهلك من وجود تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية الخاصة بانتهاء صلاحية الدواء.

- إذا كانت الأدوية تحتاج لحفظها بالثلاجة، يجب التأكد من أنّها كانت مخزنة بطريقة صحيحة.

- بعد تناول الأدوية، يجب متابعة الحالة وعند الشعور بأي تغيير يطرأ على المريض، يجب إعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي بذلك.

- يجب حفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال، فهناك كثير من الأدوية تسبب هبوطا في الدورة الدموية ووفاة الأطفال في الحال.