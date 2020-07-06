مستشار الرئيس عن فاعلية "الفياجرا" لعلاج كورونا: لازم تجربته سريريا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك 120 مركز صدر لعلاج مرض الدرن وفيروس كورونا تنتشر في كل أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن العاملين بتلك المراكز مخصصين لمواجهة فيروس كورونا وأيضا الدرن، وكلاهما معدٍ وخطير.

وعلق "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، على آراء بعض الأطباء التي تشير إلى فاعلية "الفياجرا" في علاج فيروس كورونا، قائلا: "أي عقار أو دواء بيستخدم عشان تقول إنه مؤثر ويعالج المرض الفلاني لازم تجربته إكلينيكيا وسريريًا، وتجيب عندك عدد من المرضى تجرب فيه الدواء وتشوف النتائج".

وتابع: "لسة مفيش نتائج في هذا الاتجاه، كل واحد بيقول أنا والله شايف قدامي العيانين بتوعي اللي بياخدوا الدواء الفلاني بيتحسنوا، التجربة اللي أنا شايفها كطبيب أو كمجموعة من الأطباء ولم تثبت إحصائيًا وعلميًا، ولم تُجرب على درجات معينة من المرض، أو على مجموعة مختلفة من المرضى وتطلع منها دراسة سريرية إكلينيكية واضحة، مقدرش أبدا أعممها وأقولها".