محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في اللواء محمد صالح

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واجب العزاء والمواساة في اللواء محمد أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وذلك بمسقط رأسه بقرية السلام التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس.

وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم اسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها أعربت أسرة الراحل الكريم عن شكرها وتقديرها لمحافظ الشرقية، لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساة، لما إتسم به الفقيد من سمعة وطيبة و تفاني وإخلاص خلال فترة عمله بجهاز الشرطة، واتجاهه للمشاركة في أعمال الخير بقريته.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الأستاذ علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، وعدد من القيادات الشرطية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وأهالي القرية.

وكان أقارب اللواء الراحل أعلنوا عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ عدة أيام عن إصابة الفقيد بأزمة صحية ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما اعلنوا خبر وفاته اليوم.

وانهالت تعليقات المتابعين والأهالي، والتي تضمنت عبارات الرثاء والدعاء للواء الراحل بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الله عز وجل أهله الصبر والسوان. معربين عن حزنهم بعد معرفتهم خبر الوفاة.