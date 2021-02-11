أعضاء «شباب الأحزاب» في ضيافة محافظ الشرقية لعرض مشكلات المواطنين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعرض المحافظ معدلات التنمية وخطط المحافظة والمشكلات التي تواجه تنفيذ الخطط على أرض الواقع، ومدى تطور عملية تقديم الخدمات للمواطن.

وعرض شباب التنسيقية من نواب البرلمان والأعضاء، مشكلات مراكزهم وهموم المواطنين، وقدموا بعض المقترحات لتطوير العمل في الأسواق، وتنظيم الطرق وتمويل المشروعات المتوقفة.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد عزمي ومحمد السباعي أعضاء مجلس الشيوخ، والنواب نادر مصطفى وخالد بدوي وإيمان الألفي وهادية حسني، أعضاء مجلس النواب، وأحمد قاعود وحسن ضوة وعمرو عبدالباقي وطه أحمد وإيهاب دعبس.

وعرض الوفد، نبذة عن التنسيقية وأهدافها وتكوينها، والأنشطة التي تقوم بها على المستوى التشريعي، والعمل السياسي في القاهرة والمحافظات.