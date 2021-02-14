لتقليل أخطار الطرق.. قانون المرور الجديد يسيطر على تهور السائقين

اشتملت مواد قانون المرور الجديد على العديد من اشتراطات الأمان لترخيص السيارات، والسماح بتسييرها دون الوقوع تحت طائلة القانون، وتضمن المواد العديد من الاشتراطات الخاصة بوسائل الأمان والأمن والسلامة، التي جاء من أبرزها ضمن شروط ترخيص تسيير المركبات، التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها، واستيفاءها شروط الأمن والمتانة، وتركيب GPS، وتزويدها بمثلث عاكس للضوء، وحقيبة للإسعافات الأولية، وأجهزة الإطفاء، لضمان تقليل نسبة وأعداد الحوادث المرورية، وكذلك الوفيات والضحايا.

مواصفات حقيبة الإسعافات

قال مصدر أمني، إن حقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس وطفاية الحريق من أهم وسائل السلامة المرورية؛ إذ تحتوى الأولى على زوج قفاز طبي ورباط ضاغط 10×3سم، ورباط شاش 10 ×3 سم، وشاش مبطن بالقطن (دريسنج 10× 20 سم)، ومقص قاطع، وشريط لاصق (بلاستر عرض 2.5 × 3 سم)، وكلها مكونات لازمة في أي ظروف طارئة، مشيرا إلى أن المخالف لهذا الشرط يتعرض لعقوبة تصل إلى 300 جنيه، بجانب المثلث وطفاية الحريق.

الوقاية من الحوادث

وشدد المصدر على أن أهم طرق الوقاية المرورية هي تجنب السرعة الزائدة؛ إذ أنها القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث، والحذر من خطأ الغير، وذلك بالطريقة الوحيدة الآمنة، وهي تهيئة مسافة كافية كمنطقة أمان حول السيارة للتحرك في نطاقها، وعدم استعمال الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة المركبة أو لإيقافها، وتجنب استعمالها في الطرق الزلقة، وأن يتحكم صاحب السيارة في أعصابه، في أثناء القيادة، ما يعد عاملا أساسيا لسلامته، وعدم استخدام الضوء العالي داخل المدن.

ونوه المصدر، إلى أنه يحظر أيضا استعمال المصابيح الكاشفة؛ إذ تتسبب في إبهار بقية مستخدمي الطريق، موضحا أنه في حال مخالفة تلك الاشتراطات ستطبق عقوبات فورية على المخالفين، تترواح ما بين 100 إلى 3000 جنيه.