«يسرا وسيد رجب وصبري فواز».. كورونا يترك أثرا على الفنانين بعد شفائهم

أعلن عددا من نجوم الفن شفائهم من فيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة، وظهر بعضهم على السوشيال ميديا لكي يطمئنوا الجمهور على حالتهم الصحية، ولكن ظهرت أثار التعب والإجهاد عليهم، رغم تعافيهم الكامل.

وفي التقرير التالي نوضح أبرز تلك الحالات:

- سيد رجب

أعلن الممثل سيد رجب عن سلبية مسحة كورونا وشفاؤه من الفيروس الذي أصابه مؤخرا، قائلا: «أنا والله كويس وبخير ومرحتش مستشفى ولا حاجة أنا عزلت نفسي في البيت 15 يوم، والحمدلله كانت سهلة يمكن عشان كنت قوي شوية أنا بشكر اللي سأل عليا».

كان سيد رجب أعلن إصابته بفيروس كورونا في بداية فبراير الجاري، ما استلزم خضوعه للعزل المنزلي .

https://www.facebook.com/S.Ragab.official/posts/264161928410019

- يسرا

أعلنت الفنانة يسرا شفائها من فيروس كورونا، وقد ظهر آثار الإجهاد عليها بعدما نشرت فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تحدثت من خلاله للفنانة سماح أنور التي قررت تكريمها ضمن مهرجان «أفلِمها» السينمائي، واختيار اسمها ليحمل الدورة الأولي له، باعتبارها من أبرز الفنانين المساندين للسينما المستقلة؛ إذ توجهت بالشكر للفنانة المذكورة، رئيس المهرجان.

وعلقت يسرا على الفيديو قائلة: «حبيبتي وصديقة العمر الجدعة والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان أفلامها، حقيقي فكرة عظيمة ومشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات».

وأضافت الفنانة الكبيرة: «شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداه ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور.. وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية».

- صبري فواز

أعلن الفنان صبري فواز شفائه من فيروس كورونا، بعد إصابته منذ أيام.

وأجرى «فواز» المسحة الثانية وجاءت النتيجة سلبية، مع استقرار حالته الصحية.

ووصف صبري فواز، الفيروس بـ«التجربة الصعبة»، قائلا: «تجربة قاسية جدا.. وحلوة جدا.. قاسية بسب الآلام الجسدية والنفسية (خصوصا النفسية) فالعزلة مؤلمة، حتى لو في بيتك.. حلوة جدا.. عشان دي فرصة لمعرفة قيمة الأشياء والأشخاص ..الأشياء: هاتكتشف إن.. طعم الأشياء نعمة.. ريحة الأشياء نعمة.. ريحة الحلو نعمة.. ريحة الوحش نعمة.. الأكل نعمة».