رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 14-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:04 ص | الأحد 14 فبراير 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية صادقة مع المحيطين به، كما أنه كاتم للأسرار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يتسبب لك اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع من تحب، أو مع شركاء الحياة.. عليك بالصبر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان «نوال الزغبي»، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 10-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي