حظك اليوم الأحد 14-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية صادقة مع المحيطين به، كما أنه كاتم للأسرار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يتسبب لك اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع من تحب، أو مع شركاء الحياة.. عليك بالصبر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان «نوال الزغبي»، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.