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حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:10 ص | السبت 13 فبراير 2021
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره لآخرين بسهولة، كما أنّه حاد المشاعر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع نبتون في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر ود وتعاطف في معاملاتك

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

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