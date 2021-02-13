بدء أعمال تطوير كوبري هندسة القديم للمشاة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري هندسة القديم للمشاة، لعمل الصيانة اللازمة وإحلال وتجديد لأرضية الكوبري، بالإضافة لإجراء أعمال الدهانات والتجميل لمدخل الكوبري من الجانبين.

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وفقا للمدة الزمنية المحددة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بهدف تسهيل حركة المارة من المواطنين.

من جانبه، تابع العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أعمال الصيانة بكوبري الهندسة القديم، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة، لعدد من كباري المشاة، وتشمل الأعمال تقوية لأرضية الكوبري، وارتفاع جوانب السور الحديدي، وأعمال الدهانات والتجميل.

وكان محافظ المنيا، بحث في وقت سابق آليات تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، حيث تشمل المبادرة مراكز «أبوقرقاص، ملوي، العدوة، مغاغة، وديرمواس»، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.

وقال اللواء أسامة القاضي، إن تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة، تحت إشراف الجهات المتخصصة، والتنسيق مع جامعة المنيا وكلية الهندسة للإشراف الهندسي على الأعمال التي سيجرى تنفيذها بالمراكز الخمسة ووضع أليات للمراحل التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ناقش المحافظ، كيفية الإشراف على تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة، من خلال تشكيل لجان متخصصة من كلية الهندسة، لتقوم بالإشراف على تنفيذ الأعمال مع وضع تقارير هندسية لمتابعة تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.