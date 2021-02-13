التعليم: امتحان النقل والشهادة الإعدادية بالمدارس الأقرب للتنفيذ

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تقوم حاليًا بمناقشة جميع السيناريوهات المحتملة لعقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، بعد أن تم تأجيلها بسبب ذروة كورونا الشهر الماضي، حيث سيتم إعلان تفاصيل آليات عقد الامتحانات، وكيفية بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، ظهر غدًا الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، موضحًا أن عقد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية باللجان في المدارس هو السيناريو الأقرب للتنفيذ، مع تشديد الإجراءات اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عازم على عقد الامتحانات وتقييم الطلاب تحريريًا، منوهًا إلى أن الطلاب في الصفوف الأولى من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، سيتم تقييمها ولن يتم امتحانهم تحريريًا، موضحًا أن إلغاء الامتحانات وتأجيلها بسبب كورونا غير مطروح على الإطلاق.

تعقيم المدارس والفصول الدراسية

وأضاف، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية ستقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على حماية الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن ارتداء الكمامات الطبية للطلاب والمعلمين داخل المدارس ستكون إجبارية.

السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مهمًا الاثنين الماضى، لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن الاجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت ذاته، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدًا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأكد، أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة في جميع المدارس والجامعات، قبل استئناف العملية التعليمية.