انتعاشة فنية للقاء الخميسي بـ«ضد الكسر» و«إجازة مفتوحة»

تعيش النجمة لقاء الخميسي حالة من النشاط الفني هذه الفترة، إثر تعاقدها على المشاركة في بطولة مسلسلي «ضد الكسر» مع النجمة نيللي كريم و«إجازة مفتوحة» مع الفنان شريف منير، حيث من المقرر عرض المسلسل الأول في رمضان المقبل، فيما سُيعرض العمل الثاني خارج السباق الرمضاني.

ضد الكسر

وبدأت «الخميسي» تصوير أول مشاهدها في مسلسل «ضد الكسر» داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث جمعتها مشاهد بكل من نيللي كريم ومحمد فراج، ومن المقرر أن تستكمل تصوير عدد من المشاهد، اليوم، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويشارك في بطولة «ضد الكسر» تارا عماد، مصطفي درويش، هشام إسماعيل، حمزة العيلي وعارفة عبدالرسول، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

وعلي الجانب الآخر، تستعد «الخميسي» لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل «إجازة مفتوحة» خلال الأيام المقبلة، حيث تجسد دور زوجة الفنان شريف منير، بحسب الأحداث، التي تدور في إطار من الدراما الاجتماعية.

ويشارك في البطولة كل من سميحة أيوب، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد أبوزيد وإخراج محمد حماقي.

حفل ساقية الصاوي

وكانت تألقت لقاء الخميسي، في حفلها الغنائي بساقية الصاوي الذي أقيم مساء الخميس الماضي، وشهده زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمي وادي دجلة، وعدد كبير من جمهورها، حيث قدمت عددًا من أغنيات بعض النجوم، أبرزهم فيروز ومحمد منير وفضل شاكر.

وبدا عبدالمنصف متفاعلاً مع غناء زوجته طيلة فترة الحفل، حيث حرص علي توثيقها بكاميرا هاتفه المحمول، فيما وجهت له «الخميسي» الشكر علي دعمه لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».