لقاء الخميسي تبدأ حفلها بـ «آخر أيام الصيفية».. و«أوسة» يدعمها «صور»

انطلق حفل النجمة لقاء الخميسي داخل قاعة النهر بساقية الصاوي، منذ قليل، وسط حضور جماهيري كبير.

وبدأت لقاء الخميسي الحفل علي نغمات أغنية «آخر أيام الصيفية» لفيروز، حيث جلس زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمي فريق وادي دجلة، في مقدمة الصفوف، وظل يُصورها لدعمها في هذا الحفل.

وكشفت لقاء الخميسي في تصريحات سابقة لـ «الوطن» أنها ستغني عدد من الأغنيات لكبار المطربين، أبرزهم فيروز، فضل شاكر، محمد منير، مروان خوري، كما أنها ستحرص علي تقديم أغنية عراقية، بحسب قولها، لافتة إلي أن الحفل مُقام وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس «كورونا».