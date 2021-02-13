بتروجت يلقي بالمقاولون خارج كأس مصر.. والجونة يستقوي على كيما أسوان

تلقى فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، هزيمة قاسية من بتروجت بقيادة مديره الفني ياسر رجب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ32 بكأس مصر، على ملعب «الأهلي وي السلام».

وسجل ثلاثية الفريق البترولي، محمد السيد شيكا، محمود فيلكس وورشاد متولي، وأدار المباراة الحكم محمد أبو خاطر، وعاونه محمد فؤاد وفهيم الجوراني، وعباس حسن حكما رابعا.

وبهذه النتيجة يصعد بتروجت، إلى دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، فيما ودع المقاولون العرب، بطولة الكأس.

ويعاني المقاولون العرب، من سلسلة نتائج سلبية في الدوري المصري، وفي آخر مبارياته خسر من المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وفي نفس الدور، اكتسح فريق الجونة، نظيره كيما أسوان، بنتيجة 1/6، على ستاد «خالد بشارة».

سجل للجونة كل من: محمود الشبراوي «هدفين»، إدريس مبومبو، عمرو أحمد عبدالفتاح، إدريس مبومبو، إسلام عبدالنعيم.

وأدار المباراة الحكم حمادة القلاوي، وعاونه أحمد رشدي وعادل حسان، وماجد حسن حكما رابعا.