جامعة الأزهر: مراجعة احتياجات سوق العمل قبل إنشاء أي معاهد

عقد مجلس إدارة المعاهد الفنية فوق المتوسطة بجامعة الأزهر الشريف اجتماعا له برئاسة الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث تضمن الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بالمعاهد ومستقبل خريجيها، إضافة إلى وضع أسس وقواعد عامة تحدد مستقبل إنشاء تخصصات فنية جديدة.

وقال الدكتور محمد الشربيني، وفقا لبيان الجامعة، إنه في نهاية الاجتماع أوصى الحضور بضرورة دراسة احتياجات سوق العمل وعناصر الجذب قبل افتتاح برامج أو معاهد جديدة، ومراجعة احتياجات سوق العمل كمؤشر محدد لأعداد الطلاب المستجدين سنويًّا.

تعديل المقررات الدراسية

كما قرر الاجتماع، إجراء دراسات دورية نحو جدوى استمرارية البرامج أو تعديل مخرجاتها ومناقشتها سنويًّا وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

كما اتخذ الاجتماع عدة قرارات ترتبط بالمقررات التدريسية وتعديل خطط ثلاثة معاهد، وهي معهد فني مختبرات، وفني تحاليل بيولوجية، وقواعد بيانات لتحقق متطلبات سوق العمل بعد عدة لقاءات مع مسئولي التعليم الفني بوزارة الصحة، ومسئولي نقابة المهن الصحية، وكذا التوصية بأن يقضي خريجو تلك المعاهد ستة أشهر امتياز بمستشفيات جامعة الأزهر.

مستشفيات جامعة الأزهر

وأكدت الجامعة، في بيانها، أن الاجتماع جاء تحت رعاية الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبحضور كلٍّ من الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط.

كما ضم الاجتماع عمداء الكليات المعنية؛ كل من الدكتور ممدوح مبروك، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتورة إلهام عبد الرازق إسماعيل، عميدة كلية التجارة، والدكتورة مها غازي، عميدة كلية العلوم بنات، والدكتور ربيع سعد، مشرف عام المعاهد التابعة لكليات العلوم، والأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة.

جدير بالذكر أن قيادات جامعة الأزهر قامت بجولة تفقدية للمدن الجامعية بمدينة نصر؛ للوقوف على أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها بعض المباني.

وأكدت الجامعة، أن هذه الجولة تأتي في سياق الاطمئنان على مدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبال طلاب وطالبات الجامعة عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات.