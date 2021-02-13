هايدي أبوطالب تطرح أغنية جديدة: «أحلى فلانتين على السناجل»

أطلقت الفنانة الشابة هايدي أبو طالب، أغنتيها الجديدة «قلبك الساذج»، تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب غدًا الأحد، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

والأغنية من كلمات الشاعر محمد السيد وألحان هايدي أبو طالب وتوزيع مينا روميل وجيتارات محمد منصور.

أغنية للسناجل

وكتبت هايدي على صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك»: «أحلى فالنتاين على السناجل والله»، وحققت الأغنية انتشارًا سريعا ونسبة مشاهدات عالية بمجرد طرحها.

وكانت آخر أغنيات الفنانة هايدي أبو طالب أغنية «شهر كريم»، وسبقتها أغنيات لاقت نجاحًا كبيرًا منها: «قلبي العيل، وأنا الريس، وأهوى بلدي».

محمد ثروت

ويأتي طرح هذه الأغنية بعد أيام من طرح الفنان الكبير محمد ثروت لأغنية بعنوان «يا مستعجل فراقي» التي عاد للغناء من خلالها بعد سنوات من الغياب، والتي قال عنها «ثروت» إنها أغنية خاصة لعيد الحب ولكن لـ «السناجل».

وتقول كلماتها:

اتكتب سطر النهاية للأسف مانتش معايا

للأبد فعلا كفاية عليك كدة وكفاية جرح وآه

الأمل أن انت تتغير ضعيف والوضع ده بقى شيء سخيف

وأنا إيه جابرني لكل ده حب انتهى وأنا شكوتي لله

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين

أنا اللي يودعوني هما الي بيخسروني ومبتبكيش عيوني

على ناس ولا فارقين

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين

أنا اللي يودعوني هما اللي بيخسروني ومبتبكيش عيوني

على ناس ولا فارقين

اتكتب

كل حد يروح لحاله نفترق نبعد وماله

نفترق كانت عنيه مغمضة فتحت على مأسآه

الندم مالهوش في قلبي خلاص مكان

ولا عمري هديلك أمان ضيعت كل الوقت ده

إزاي كده أهو درس وفهمناه

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين

أنا اللي يودعوني هما إللي بيخسروني ومبتبكيش عيوني

على ناس ولا فارقين