مصرع 3 أشخاص بينهم أب وطفله غرقا في أسوان

لقي 3 أشخاص، بينهم طفل ووالده، مصرعهم غرقاً في محافظة أسوان، اليوم السبت، حيث تلقت شرطة الإنقاذ النهري بلاغاً بغرق أحد الشبان في مياه النيل بقرية «غرب سهيل»، التابعة لمركز أسوان، أثناء محاولته السباحة، وتم انتشال الجثة ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الغريق يدعى «يوسف جمال سالم»، 16 سنة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء استحمامه في نهر النيل، وتم انتشال جثته وإيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية، بعد تحرير المحضر اللازم.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تلقت غرفة إسعاف أسوان بمصرع مزارع يُدعى «محمود ع.»، 35 سنة، ونجله «معاذ»، يبلغ من العمر 8 سنوات غرقاً في ترعة «وادي الصعايدة»، بدائرة مركز ادفو، وتبين أنه أثناء ذهابهما للزراعات مستقلين تروسيكل، انقلب بهما في الترعة، مما أسفر عن مصرعهما غرقاً.

تم انتشال الجثتين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى، تفقد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، المشروع السويسري، الذي يهدف إلى زيادة تدفقات مياه الشرب بمناطق «خور عواضة، والخطارية، والأمبركاب»، للقضاء نهائياً على مشاكل أنقطاع وضعف المياه بمناطق شرق مدينة أسوان، بحلول شهر أغسطس القادم، بعد الانتهاء من المشروع بالكامل.

وأستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع، والذي يضم محطة الرفع بتصرف 800 متر مكعب في الثانية، والخزان الأرضي بسعة 5 آلاف متر مكعب، والخطوط الناقلة بطول 5.2 كيلومتر، مع إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كيلومتراً، وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق، بدلاً من مواسير «الأسبوستس»، بتكلفة إجمالية تبلغ 92 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بأهمية توفير الصيانة الدورية والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لتشغيل المحطة، بجانب توافر تيار كهربائي ثابت، من خلال تركيب محول احتياطي تبادلي، لضمان استمرارية تدفق المياه، مطالباً بضرورة استغلال المناطق المرتفعة لإنشاء خزانات أرضية مماثلة، ضمن المرحلة الثانية لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بمدينة أسوان.