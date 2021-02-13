باحث سياسي عن إعلان تركيا نيتها السيطرة على بعض الدول العربية: «بجاحة»

وصف الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، كشف تركيا عن نيتها السيطرة على عدد من الدول العربية، بـ «بجاحة» سياسية، موضحًا أن هذا الإعلان والتسويق له يأتي في إطار السياسية التصعدية التي يتبعها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه دول المنطقة.

وأضاف «الخطيب»، خلال لقائه السبت عبر «zoom»، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى: «تركيا انتقلت من سياسة خارجية تسمى بتصفير المشكلات، مع الدول المجاورة لها، إلى دولة تستخد القوة وتريد أن تفرض أجندتها على الدول المجاروة لها، حتى لو وصل الأمر إلى استخدام القوة العسكرية، كما شاهدنا في سوريا وليبيا».

الإرادة المصرية قوية

وأردف مدير مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية: «الإرادة المصرية قوية والقيادة السياسية حكيمة وتفهم أبعاد الموقف جيدًا، مشيرا إلى أن الإعلان عن أنه لا يمكن لتركيا أن تقترب من البلاد لأن حدود مصر خطوط حمراء، لأن في هذه الحالة سيكون هناك حديثًا عن تحرك مصري».

وأشار، إلى أن مصر لم تتوقف عند مرحلة التحذير والتهديد في تعاملها مع تركيا، حيث لوحظ أنه كان هناك تحرك على مستوى كل الدوائر، سواء الدائرة الشرق متوسطية، والتي نسقت مصر بشكل مكثف خلالها مع دول قبرص واليونان، وكذلك كان هناك تنسيق جيد لمصر مع الاتحاد الأوربي، بما في ذلك حتى ايطاليا.

مصر تبحث عن استقرار ليبيا

وتابع «الخطيب»: «على المجال العربي، فمصر تدعم بقوة التقارب ما بين الأطراف داخل ليبيا للخروج من الأزمة ليبية»، لافتًا إلى أن مصر تبحث عن استقرار ليبيا، لأن ذلك يصب في مصر ليبيا كما يصب في مصلحة الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر حاولت رعاية حوار حقيقي بمدينة الغردقة، «بدأنا نشاهد مخرجات حقيقية على الأرض».