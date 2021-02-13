18 ألف شاب يتطوعون في «حياة كريمة» عقب أسبوع من فتح باب المشاركة

عقب مرور أسبوع واحد من فتح باب المشاركة والتطوع في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، بلغت أعداد المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني 17830 مشاركا من مختلف محافظات الجمهورية.

كانت مؤسسة «حياة كريمة» قد أعلنت الأسبوع الماضي للمرة الأولى عن فتح باب المشاركة من خلال صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف التخصصات والفئات الشبابية على مستوى الجمهورية.

بلغت نسب المشاركة الكبيرة في محافظات «القاهرة، الإسكندرية، المنيا، البحيرة، أسوان، الغربية، الوادي الجديد، الشرقية» حيث جاءت معظمها من المحافظات التي انطلقت فيها المبادرة الرئاسية في مرحلتها الأولى، كما بلغت نسبة الذكور 63% وبلغت نسبة الإناث من المشاركين 37% وحصلت الفئة العمرية من سن 20 إلى سن 30 عاما على النسبة الأكبر من المشاركين في التطوع.

وشهدت أعمال التسجيل مشاركة كبيرة من طلاب الجامعات من مختلف التخصصات، وفتح باب المشاركة جاء بهدف إتاحة الفرصة للجميع على مستوى الحمهورية حيث إن «حياة كريمة» مشروع قومي يستوعب كل من يود المشاركة الفعالة من مختلف الفئات والأعمار بهدف تحسين جودة الحياة في قرى الريف المصري في كل المجالات سواء كانت اجتماعية واقتصادية وعمرانية وبيئية.

من جانبها، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن مشاركتها في المشروع القومي من خلال برنامج تدريبي للشباب المشارك لتأهيلهم للعمل التنموي والمشاركة الفعالة.

«حياة كريمة» هي مبادرة رئاسية جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية لإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية البالغ عددها 4584 قرية وتوابعها التي يبلغ عددها 30888 عزبة وكفرا ونجعا.

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