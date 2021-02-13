«شبرا الخير» توزع 8 آلاف قطعة ملابس ضمن «حياة كريمة» بالقليوبية

وزعت جمعية شبرا الخير، أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية، ما يزيد على 8 آلاف قطعة ملابس على أسر المرأة المعيلة في شبرا الخيمة وبعض قرى القليوبية، ضمن حملة أهالينا لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري.

وتأتي الحملة تماشيا مع التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، من خلال دعوة مؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود فيما بينها، والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير «حياة كريمة» للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وقال إيهاب فاروق رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير، وأحد مؤسسيها، إن الهدف من توزيع الملابس هو إدخال الفرحة لقلوب الأسر الأكثر احتياجًا، في شبرا الخمية التي يقطنها أكثر من 2.5 مليون مواطن.

وتولي جمعية شبرا الخير، اهتمامها خلال الفترة الأخيرة بتجهيز الفتيات اليتيمات غير القادرات بالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، فضلًا عن توفير أدوية وأجهزة استنشاق وكراتين سلع غذائية وخضراوات وفواكه غنية بالفيتامينات ولحوم للحالات المصابة بفيروس كورونا ومعزولة منزلياً وكل المخالطين لها.

وأضاف فاروق، أن شبرا الخير تعمل على توفير كل السبل التي تكفل لتلك الأسر حياة كريمة سواء بتوفير الأطعمة والمشروبات بجانب الملابس والبطاطين والألحفة لتخفيف أعباء تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من على كاهل الأسر المصرية التي تعولها امرأة، ولا يمكنا أن ننسى شكر بنك الكساء المصري على مساعدته لنا دائما ووقوفه بجانبنا في توفير الملابس الجديدة أو المستعملة لأهالينا في شبرا الخيمة والقليوبية.

ويتخصص بنك الكساء المصري، في توفير الاحتياجات من الملابس والمنتجات الجلدية والمفروشات، أو احتياجات الكساء والغطاء التي تضمن للإنسان معيشة كريمة آمنة.

وقالت منال صالح الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري: «يسعدنا دائما وأبدا التعاون مع الجمعيات الشبابية في مصر من أجل توفير الكساء لكل فرد في الأسر المصرية لتوفير حياة كريمة للجميع».

وأشار إلى أنه لديهم 4 مشاغل في محافظتي الفيوم والمنيا وجمعية النور والأمل، بجانب المشغل الموجود في المقر الرئيسي للبنك، ما يساعدنا في عمليات الإصلاح والتدوير والتصنيع، مشيرة إلى أن البنك يساعد أيضًا في تشغيل عشرات المشاغل الأخرى الصغيرة والمتوسطة في إنتاج أصناف الملابس للتوزيع المجاني للمستحقين لتشجيع المشروعات الصغيرة.