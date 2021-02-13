ميناء دمياط يستقبل 21 سفينة بواردات 55 ألف طن بضائع عامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أن الميناء استقبل 21 سفينة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23 ألف 120 طناً، تشمل 12 ألف و70 طن فوسفات، و8 آلاف و400 طن يوريا، و2650 طن رمل.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55 ألف و257 طناً، تشمل 15 ألف و260 طن ذرة، و14 ألف و924 طن قمح، و7 آلاف و350 طن خردة، و6 آلاف و538 طن سكر، و1385 طن خشب زان، و8500 طن صويا، و1100 طن صودا، و200 طن حديد.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 986 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبصل أخضر)، وحاصلات زراعية (برسيم حجازي وبصل وشمر وسمسم ويانسون)، وفواكه (فراولة وبرتقال ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وألمانيا والصين وهولندا وبنجلاديش إنجلترا وكرواتيا وسلوفينيا وإسبانيا وأمريكا والهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 664 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 3259 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69 ألف و491 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36 ألف و937 طناً.

وغادر الميناء عدد 2 قطار، بحمولة إجمالية 2661 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد تفريغ حمولته بعدد 25 حاوية 40 قدماً، قادماً من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2688 شاحنة.

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