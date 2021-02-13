3 ملثمين.. الأمن العام يكشف غموض سرقات النقل الثقيل على الصحراوي

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، غموض هجوم مسلح على سيارة نقل وسرقتها من سائق على الطريق الصحراوي بمركز أبو المطامير بالبحيرة، حيث تبين أن المتهمين عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات النقل الثقيل وإعادة مساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية.

سيارة جامبو

وذكرت التحريات تبلغ لمركز أبو المطامير بأمن البحيرة من سائق 40 عاما، مقيم بدائرة مركز القوصية بأسيوط، أنه حال قيادته سيارة نقل (جامبو) بالطريق الصحراوي بدائرة المركز محملة بعدد كبير من كراتين البيض فوجئ باعتراض سيارة ملاكي سوداء اللون لطريقه وإيقافه ونزل منها 3 أشخاص مُلثمين وأحدهم بحوزته سلاح ناري (طبنجة) واقتادوه لخارج السيارة تحت تهديد السلاح وقام أحدهم باستقلال السيارة النقل وعليها الحمولة وبداخلها هاتفه المحمول ولاذ بالهرب بالسيارة واستقل الآخران السيارة الملاكي وفرا هاربين.

3 عاطلين

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة عاطلين لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية وطبنجة وطلقات مختلفة الأعيرة و سلاح أبيض «مطواة».

100 ألف جنيه

بمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات كرها عن قائديها وبتاريخ الواقعة توجهوا للطريق محل الواقعة مستقلين سيارة ملاكي مُستأجرة وتصادف مرور المجني عليه بالطريق فقاموا باستيقافه وتهديد سلاح ناري واقتياده للسيارة الخاصة بهم وقام أحدهم بقيادة سيارة المجني عليه وإخفائها بإحدى المناطق الصحراوية والإتصال بمالكها هاتفياً ومساومته على إعادتها مقابل مبلغ 100 ألف جنيه وأضافوا بقيامهم ببيع جزء من حمولة السيارة من كميات البيض بالأسواق العامة نظير مبالغ مالية قاموا بإنفاقها على متطلباتهم الشخصية أرشدوا عن السيارة المستولى عليه.