«مهمة فاشلة».. مقتل مسجل خطر صعقا بالكهرباء أثناء سرقة محول بالبحيرة

كشفت تحريات وقطاع الأمن العام تفاصيل العثور على جثة مسجل خطر في قرية تابعة لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة.

وتبين أن الجثة لمسجل خطر يبلغ من العمر 45 عاما، وأنه ضمن تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، وأن القتيل اشترك مع المتهمين في سرقة محول كهربائي خاص بإحدى المزارع السمكية، وأثناء قص كابل المحول تعرض القتيل لصعق كهربائي ففقد الوعي، وحاول المتهمون عقب ذلك نقله لإسعافه لكنهم في الطريق اكتشفوا وفاته، فقاموا بتركه في الطريق وفروا هاربين.

العثور على الجثة

وذكرت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنه تبلغ لمركز رشيد بأمن البحيرة، بالعثور على جثة مسجل جنائي 45 عاما، بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة إلى أنه أثناء قيام المتوفى وبصحبته 3 متهمين عاطل وسائق وعامل لهم معلومات جنائية بالشروع في سرقة محول كهربائي خاص بإحدى المزارع السمكية الكائنة بدائرة مركز إدكو وأثناء قيامهم بقص الكابلات الخاصة بالمحول فوجئوا بحدوث شرز كهربائي شديد أدى لتناثر الأجزاء الداخلية له وحال ذلك تعرض المتوفى لصعق كهربائي أدى لسقوطه مغشياً عليه فقاموا باصطحاب المتوفى من محل الواقعة بقصد إسعافه إلا أنه حال اكتشافهم وفاته تخلوا عنه بمكان العثور خشية ضبطهم ولاذوا بالهرب.

تسليم الجثمان

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة فتمت إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثة بعد عرضه على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتسليم جثمانه لأسرته.