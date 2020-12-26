مسجل خطر يشعل النار في شقيقه ويحطم شقته بالدقهلية: «مدلوش فلوس»

أشعل مسجل خطر بالدقهلية، النار في شقيقه، ثم حطم محتويات شقته بناحية قرية دميرة، بدائرة مركز طلخا، عقب رفضه إعطائه مبلغ مالي.

وتلقى اللواء رافت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بوروود بلاغا إلى مأمور مركز طلخا، بوصول محمد مصباح عبدالسميع، 29 سنة، عامل عادي، مقيم بقرية دميرة، التابعة لدائرة مركز طلخا، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالوجه واليد اليسرى، بنسبة 20%، إدعاء تعدي شقيقه عليه.

وبسؤال المصاب في محضر الشرطة، اتهم شقيقه المدعو ياسين مصباح عبدالسميع، 24 سنة، عاطل، مقيم بذات القرية، بالتسبب في إصابته، لطلبه منه مبلغ مالي ورفضه ذلك؛ إذ ألقى زجاجه بها ماده بترولية مشتعلة اتجاهه، ما أدى إلى حدوث إصابته، وكذا تلفيات بالشقة عباره عن حريق بها وجزء من شرفة المطبخ، وكسر «بشباك السلم، وعدد اثنين تليفزيون، وزجاج غطاء البوتاجاز».

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبإجراء المعاينة على الشقة محل البلاغ تبين وجود التلفيات بالشقة، ووجود آثار لحرق باب الشقة، وجزء من شرفه المطبخ، وكسر «بشباك السلم، وعدد اثنين تليفزيون، وزجاج غطاء البوتاجاز».

وعلى الفور تمكن المقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وبالفحص تبين أن المتهم مسجل شقي خطر، سرقات عامة ، وقد سبق اتهامه في 12 قضيه مخدرات وسرقه ، وتم تحويل المصاب الى مستشفى طلخا العام لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وجري تحرير المحضر رقم 15379 لسنه 2020 جنح مركز طلخا، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات