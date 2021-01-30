بـ لكمة قاتلة.. مسجل خطر يقتل سائق «توك توك» لسرقته

مكالمة تليفون.. كانت كلمة السر فى جريمة مروعة شهدتها محافظة الشرقية، انتهت بلكمة قاضية أودت بحياة سائق توك توك لم يتجاوز العشرين من عمره، وسرقة مركبته.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 3 أيام ماضية، حين توقف «توك توك» يستقله سائقه ومعه شخصين، فى منطقة زراعية، حيث نزل الشخصان وحاولا السيطرة على السائق للاستيلاء على التوك توك، لكنه قاومهما فاعتديا عليه بالضرب، فظل يقاوم حتى سدد له أحدهما لكمة قوية أسقطته أرضا جثة هامدة، ثم فر المتهمان مستقلين «التوك توك» وقاما ببيعه واقتسام ثمنه فيما بينهما.

جثة فى الزراعات تثير التساؤلات

تفاصيل الجريمة كما كشفتها تحريات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ذكرت أن المجنى عليه سائق لم يتجاوز عمره 20 عاما، خرج للعمل على «توك توك» ولم يعد، بحسب ما جاء ببلاغ والده 57 سنة مزارع، حيث قال إنه لم يعثر على التوك توك ولم يعد ابنه، ثم تم العثور على جثة نجله فى قطعة أرض زراعية فى قرية تابعة لمركز الحسينية بالشرقية.

أحد المتهمين: مكنش فى نيتنا نقتله

فريق البحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل 23 سنة، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، ونجل خاله، عامل 35 سنة، مقيم ببورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم الأول بمكان اختبائه بدائرة مركز أبو كبير وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومبلغ مالي، وضبط المتهم الثاني بمحل إقامته ببورسعيد.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، حيث قال المتهم الأول وهو عاطل ومسجل خطر، إنه أقنع ابن خاله بسرقة المجنى عليه للاستيلاء على التوك توك وبيعه: «مكنش فى نيتنا نقتله، كنا عاوزين نسرقه وخلاص بس هو قاومنا»، مشيرا إلى أنه من قام بالاتصال هاتفياً بالمجنى عليه لسابقة معرفته بـه واستدراجه بزعم توصيله لشراء بعض المستلزمات.

قتلته بالضربة القاضية

وأضاف المتهم إنه توجه بـ «التوك توك» لمقابلة ابن خاله (المتهم الثانى) ثم تعديا على المجنى عليه بالضرب «فضل يقاوم ومكلبش فى التوك توك مش عاوز يسيبه» لافتا إلى أنه قام بالاعتداء عليه بقبضته فى ضربات سريعة حتى أصابته لكمة فى مكان قاتل فسقط على الأرض جثة هامدة.

وأوضح المتهم أنهما قاما بنقل المجنى عليه إلى قطعة أرض زراعية وألقيا جثته بها ثم فرا هاربين، وباعا التوك توك واقتسما ثمنه.

تمت إحالة المتهمين للنيابة العام التى تولت التحقيق وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.