العثور على جثة مسجل خطر بجوار سور مدرسة بالدقهلية

عثر عمال النظافة في قرية «طناح» بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، علي جثة مجهولة لرجل في العقد الرابع من عمره، ملقاة بجوار سور مدرسة، بعد ساعات من سماع إطلاق نار فجرًا، وتبين أن الجثة لمسجل شقي خطر، وبها أثر لطلق ناري.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بعثور عمال النظافة في قرية «طناح» على جثة شخص مجهول مقتولًا خلف المدرسة الثانوية الفنية التجارية.

وانتقل مأمور المركز والرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، وقوة أمنية إلى مكان البلاغ ، وفُرض كردون أمني حول الجثة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد ع. ا» 35 سنة مقيم بذات القرية، وملقى بجواره «عتلة حديدية»، وبالإستعلام جنائيًا عنه تبين أنه مسجل شقي خطر.

وتبين أن المجني عليه يرتدي ملابسه كاملة، ومصاب بطلق ناري، بالإضافة إلي العديد من الجروح القطعية في الوجه، وبإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد «الدولي»، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وملابساتها، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار فجر اليوم، إلا أنهم ظنوا أنه إحتفال أو أحد الأفراح، وسمعوا في الصياح بعثور عمال النظافة علي جثة بجوار المدرسة التجارية ، ووجه مشوه من أثار الضرب والدماء الموجودة عليه، وتجمع الأهالي حوله للتعرف عليه، إلي أن حضرت قوات الشرطة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن قرية طناح شهدت حادث قتل آخر الأسبوع الماضي عندما عثروا علي جثة الطفل «أدهم» 13 سنة، علي طريق قرية «ديبو عوام » بعد ساعات من إختفائه، وتوصلت تحريات مباحث المركز إلي أن وراء إرتكاب الواقعة هو والد الطفل المقتول، وأنه ارتكب الواقعة بذبح الطفل باستخدم مشرط طبي.