البنك الأهلي المصري يُكرم منتخب مصر لكرة اليد تقديراً لأدائهم البطولي في كأس العالم

حقق أبطال منتخب مصر لكرة اليد نتائج مشرفة فى بطولة كأس العالم للرجال، التى أقيمت فى مصر شهر يناير الماضى، وذلك خلال م باريات ومنافسات البطولة التى واجه فيها المنتخب فرقاً عالمية لها تاريخ وإنجازات كبيرة فى اللعبة.

وحرصت إدارة البنك الأهلى المصرى، برئاسة هشام عكاشة، على استقبال أبطال المنتخب بمقر البنك لتكريمهم على الأداء البطولى، الذى أحرج أبطال العالم فى اللعبة وكانوا قاب قوسين أو أدنى للفوز بالبطولة، حيث حضر التكريم لاعبو المنتخب وجهازه الفنى والإدارى، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، ونرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية، وفريق الرعاية الرياضية بالبنك.

ومن جانبه أكد هشام عكاشة اعتزازه بما قدمه المنتخب الذى أسعد ملايين المصريين طوال مدة البطولة، مشيراً إلى أن الرعاية الاستراتيجية التى يقوم بها البنك الأهلى المصرى للمنتخب منذ سنوات حققت الأثر المرجو من خلال النتائج المشرفة التى أحرزها المنتخب خلال فترة الرعاية، التى كان آخرها ظهوره بهذا المظهر المشرف الذى أبهر العالم فى بطولة كأس العالم الأخيرة، التى حرص البنك الأهلى المصرى على رعايتها، ونظمتها مصر باحترافية بالغة فى توقيت شديد الدقة تمر به كافة دول العالم، الذى فرض صعوبة بالغة فى تنظيم البطولات والتجمعات الدولية، إلا أن تنظيم مصر لكافة فعاليات البطولة أشاد به الجميع.

وقال يحيى أبوالفتوح إن رعاية البنك لمنتخب كرة اليد تأتى ضمن برامج الرعاية التى يقدمها البنك لدعم الرياضة فى مصر خاصة للاعبين المبشرين؛ وهو الدور الذى يلتزم البنك بالقيام به عبر سنوات عمره، سعياً من البنك لخدمة الرياضة المصرية، والذى يتم من خلال الدراسات التى يقوم بها المختصون بالملف الرياضى فى البنك لمتابعة وتقييم معدلات أداء اللاعبين والفرق الرياضية، وهو ما شجع البنك على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمنتخب ولاعبيه فى مشوارهم منذ سنوات.

ووجه المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، الشكر للبنك الأهلى المصرى على دعمه الدائم لمنتخبات كرة اليد المصرية طوال سنوات خمس قدم خلالها البنك كل سبل الرعاية الفنية والمالية والبشرية للمنتخبات ولاعبيها، معبراً عن حرص اللاعبين وإدارة الاتحاد على الاستمرار فى تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات الإقليمية والدولية والتى ترفع اسم مصر فى كافة المحافل، مؤكداً أن البطولة تعد هى الأفضل والأنجح عالمياً بشهادة الخبراء من كافة دول العالم استناداً إلى تطبيق إدارة البطولة كافة الإجراءات الوقائية.