آثار أسوان: تنظيف التماثيل بالمحافظة لم يحدث منذ سنوات.. ونشكر القيادة

قال عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، إن محافظة أسوان كانت أولى المحافظات التي بدأت فيها حملة تنظيف وصيانة للتماثيل الموجودة بالميادين العامة، حيث بدأ اليوم فريق عمل متخصص من مرممي منطقة آثار أسوان بأعمال تنظيف وصيانة بعض التماثيل، مقدمًا الشكر للقياة السياسية عما تقوم به من مجهودات لإعادة رونق مصر الحضاري مرة أخرى.

الاتجاه إلى مدينة كوم أمبو

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن فريق عمل الترميم يجرى بالتنسيق مع الإدارة المحلية بالمحافظة مع إزالة الأتربة العالقة على جميع التماثيل والرموزالموجودة، موضحا أنه سيتم الاتجاه فيما بعد إلى مدينة كوم أمبو.

فكرة ممتازة

وأوضح أن مثل تلك التماثيل والرموز لم يتم التطرق لتنظيفها منذ سنوات عديدة إلى أن طالتها يد الإهمال بشكل كبير: «كانت فكرة ممتازة واتبسط منها جدًا، وبدأت التنفيذ على طول».

وأكد، أن وزارة السياحة والأثار اختارت فريق ترميم متخصص ومتميز في تنظيف التماثيل الأثرية والخاصة برموز أسوان، وجميعهم من المرممين المصريين الذين شهد لهم العالم بالجودة والبراعة في أعمالهم: «كل البعثات أصبحت تستعين بالمرممين المصريين، والمتابعة والصيانة الدورية أهم من التنظيف».

وأشار مدير عام أثار أسوان، إلى أنه سوف ينتهي فريق العمل من أعمال صيانة وتنظيف جميع التماثيل تباعًا، حيث أنه وخلال الفترات الأخيرة شهدت التماثيل المصرية تشويه كبير، وحاليًا تلاقي التطوير من قبل بعض المتطوعين أو مسؤولي الأحياء، كما وجرى طلاء تماثيل الفلاحة المصرية بالحوامدية والهرم.