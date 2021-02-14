أشرف حاتم: لا يوجد دليل علمي على وجود سلالات جديدة لكورونا في مصر

أكّد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، أنَّه لا يوجد أي دليل علمي أو بحثي أثبت وجود سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر، خاصة السلالات الموجودة في بريطانيا «كينت»، أو جنوب أفريقيا.

وأوضح «حاتم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ السلالة الموجودة في مصر هي الأوربية بنسبة 90%، وفقا لما حلل في معامل الفيروسات والمراكز البحثية، لافتا إلى أن الفيروسات التنفسية كالانفلونزا وكورونا دائمة التحوّر، لدرجة أنَّها من الممكن أن تتحوّر وتصل لدرجة تحوّر الانتحار الذاتي.

ونوه عضو اللجنة العليا، إلى أنَّ الفيروسات المعتمدة على الحمض النووي أو الأخرى التنفسية تكون دائما في تحوّر، مشيرا إلى أن سلالة كورونا «كينت»، لم تؤد إلى وجود تحور شديد في البروتينات للفيروس، ولم تؤثر علي فعالية اللقاحات المنتجة لمواجهة المرض في بريطانيا، وهما لقاحي فايزر وإكسفورد.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أنَّ التحوّر الجيني الذي حدث للفيروس في جنوب أفريقيا، وعدم قدرة فعالية اللقاحات على مواجهته، دفع الشركات المصنعة لتغيير خواص اللقاح بإضافة السلالة الجديدة، مؤكدا أنَّ التحوّر الموجود لم يؤثر على جودة اللقاحات، والشركات التي ترسل تطعيمات لجنوب أفريقيا سترسلها مدعمه بالسلالة الجديدة.

حاتم: تحوارات «كينت» لم تؤثر على فعاليىة اللقاحات الموجودة حتى الآن

وقال «حاتم»، إن هناك أمرين أساسيين لمعرفة جودة اللقاحات، الأول يتعلق بالآمان والثانى بالفعالية، واللقاح الصيني هو الأكثر أمانا؛ لأنه أنتج باستخدام التكنولوجيا التقليلدية، وأثاره الجانبية أقل، أما الروسي والإنجليزي، فأنتجا باستخدام نفس التكنولوجيا، وهي عبارة عن فيروس غير ضار، مضاف إليه جزء من بروتين الفيروس، وهي تكنولوجيا متقدمة عن الصيني، وأكثر فعالية، لكنه ليس أقل آمانا، أما اللقاحين المنتجين باستخدام تكنولوجيا «RNA» فايزر وموديرنا، فهما أكثر فعالية في التعامل مع الفيروس، لكن الآثار الجانبية لهما أعلى من الصيني والروسي والإنجليزي.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتطبيق التباعد الاجتماعي خارج المنزل.